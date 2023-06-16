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НовостиОбщество16 июня 2023 14:11

Владимир Путин отметил Саратовскую область как одну из лучших по улучшению инвестклимата

Евгений Бадиков
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ

Владимир Путин отметил Саратовскую область как одну из лучших по улучшению инвестклимата. Об этом стало известно сегодня, 16 июня, в рамках выступления Президента РФ на пленарном заседании Петербургского экономического форума.

— Региональные управленческие команды играют ведущую роль в создании современной деловой среды. Сегодня хотел бы отметить субъекты РФ, которые добились наибольшего прогресса в национальном рейтинге инвестиционного климата. В целом 60 регионов продвинулись в этом списке. Лучшую динамику показали Чеченская Республика, Ростовская, Саратовская, Костромская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Забайкальский край. Поздравляю коллег и желаю им дальнейших успехов, — отметил Владимир Путин.