Выступление Владимира Путина на ПМЭФ

Владимир Путин отметил Саратовскую область как одну из лучших по улучшению инвестклимата. Об этом стало известно сегодня, 16 июня, в рамках выступления Президента РФ на пленарном заседании Петербургского экономического форума.

— Региональные управленческие команды играют ведущую роль в создании современной деловой среды. Сегодня хотел бы отметить субъекты РФ, которые добились наибольшего прогресса в национальном рейтинге инвестиционного климата. В целом 60 регионов продвинулись в этом списке. Лучшую динамику показали Чеченская Республика, Ростовская, Саратовская, Костромская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Забайкальский край. Поздравляю коллег и желаю им дальнейших успехов, — отметил Владимир Путин.