Фото: Телеграм-канал "МВД 64"

В Саратове полицейские задержали 24-летнего закладчика наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В ходе личного досмотра полицейские обнаружили сверток с наркотическим веществом массой более 90 граммов. Как выяснилось, злоумышленник делал тайниковые закладки на территории Саратова, осуществляя тем самым сбыт наркотических средств.

Деятельность подозреваемого пресечена оперативниками УНК ГУ МВД России по Саратовской области. Возбуждено уголовное дело.

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