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НовостиОбщество16 июня 2023 12:54

В Саратове на улице Рабочей вернут двустороннее движение

Изменения в движении связаны с проведением земляных работ
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове на улице Рабочей вернут двустороннее движение. Об этом сообщает мэрия города.

На сегодняшний день демонтируют дорожные знаки, после чего будут установлены соответствующие. Работы проводятся на участке от Рахова до Хользунова.

Изменения в движении связаны с проведением земляных работ на улице Мичурина.

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