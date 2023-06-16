Фото: Архив КП

В Саратове на улице Рабочей вернут двустороннее движение. Об этом сообщает мэрия города.

На сегодняшний день демонтируют дорожные знаки, после чего будут установлены соответствующие. Работы проводятся на участке от Рахова до Хользунова.

Изменения в движении связаны с проведением земляных работ на улице Мичурина.

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