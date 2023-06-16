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НовостиПроисшествия16 июня 2023 12:22

В Саратове на 11-летнюю девочку обрушился фасад многоквартирного дома – возбуждено уголовное дело

Сотрудники УК не производили работы по устранению аварийной ситуации
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове на 11-летнюю девочку обрушился фасад многоквартирного дома – возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По предварительным данным, ЧП произошло в Заводском районе Саратова у дома №77 по улице Азина. 11-летняя девочка получила телесные повреждения из-за обрушившейся части фасада здания. Как выяснилось, управляющей компанией дома является ООО УК «СервисДом». Выявление нарушений отделки фасадов сотрудники не организовали. Кроме того, не произвели работы по устранению аварийной ситуации.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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