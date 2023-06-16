Фото: КП Саратов

В Балаково сотрудниками полиции задержан подозреваемый курьер мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Оперативниками был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате задержан молодой человек, причастный к нескольким фактам мошенничества в отношении пожилых жителей Балаковского района.

По информации ведомства, неизвестные звонили пенсионерам и сообщали о серьезных ДТП, которые совершили их родственники. Во избежание уголовной ответственности, мошенники предлагали «решить вопрос» за определенную сумму денег.

Так, четыре пенсионера в общей сложности отдали неизвестным 415 тысяч рублей –женщины 76 и 85 лет по 100 тысяч и две 84-летние передали посыльному 120 и 95 тысяч рублей.

Мошенник задержан, по всем фактам возбуждены уголовные дела.

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