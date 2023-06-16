В Саратове на 11-летнюю девочку рухнул фасад дома — возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, в сентябре 2022 года с аварийного дома №77 по улице Азина в Заводского районе города откололась и упала кирпичная кладка. Обломки кирпича попали на девочку, из-за чего она получила ушибленные раны головы и гематомы.

Выяснилось, что дом на Азина находится в списке аварийных и ждет расселения, а должностные лица — УК «СервисДом» не озаботились оградить опасное место или восстановить кладку.

Против управляющей компании возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.