В ходе СВО погиб саратовский боец Александр Петров. Информация об этом опубликована на официальном сайте городской администрации.

Соболезнования родным и близким военнослужащего из Саратова выразил губернатор Роман Бусаргин.

— При исполнении воинского долга погиб наш земляк Александр Петров. Он защищал мирное население, боролся за светлое будущее своей страны и соотечественников, — приводит слова губернатора сайт мэрии.

— Наши солдаты отличаются храбростью и бесстрашием. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Наш соотечественник героически сражался за нас и будущее наших детей. Его смерть - трагедия для всех нас, и ничто не сможет восполнить эту утрату, — высказалась глава города, Лада Мокроусова. Деталей биографии и обстоятельств смерти бойца не разглашается.