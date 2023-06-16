Мария Усова: область тратит сотни миллионов на ремонт школ, но эти деньги не всегда работают на граждан

Мария Усова в ходе выездного совещания 16.06.23

Депутат Саратовской облдумы, координатор регионального отделения проекта «Женское Движение Единой России», гендиректор «КП-Саратов» Мария Усова высказалась в своем телеграм-канале об итогах выездного совещания фракции «Единая Россия» в Красноармейском районе. Темой встречи стала реализация социально значимых проектов на территории Саратовской области.

По словам Марии Усовой, Саратовская область ежегодно тратит на ремонт ремонт школ, детских садов, объектов культуры и спортивных залов сотни миллионов рублей, но эти деньги далеко не всегда «работают» на граждан. Причиной тому служит недобросовестная работа подрядчиков, и ряд чиновников, допускающие фатальные ошибки еще на стадии аукционов, что не позволяет сдавать объекты в срок.

— Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поставил задачу исполнительной власти отыграть все аукционы еще в январе и заключить с подрядчиками договоры незамедлительно. Благодаря этому решению к началу июня уже есть полностью сданные сады и школы, и есть время на устранение недостатков, которые допустили подрядчики. Но по «саратовской» традиции замалчивания о проблемах обычно становится известно только к началу учебного года, а от исполнительной власти обычно слышим только позитивные рапорты о том, что все в порядке и рисков нет!, — возмущается парламентарий.

Усова упомянула, что в прошлом году депутат Государственной Думы РФ и секретарь регионального отделения «ЕР» Николай Панков начал создавать реестр недобросовестных подрядчиков, которые заходят на аукционы, демпингуют, выигрывают, а потом либо исчезают совсем, либо выполняют работы с большой потерей качества и затягиванием сроков.

— Благодаря Панкову названия этих организаций известны, но по непонятной причине с ними продолжают сотрудничать местные власти.

Депутаты Саратовской областной Думы от фракции «ЕР» взяли на контроль все объекты в рамках проектов «Ремонт 100 школ», «Ремонт 100 детских садов», «Ремонт 50 домов культуры», «Ремонт 100 спортивных залов» и т.д.

Как правильно заметил руководитель фракции «ЕР» в регпарламенте Алексей Антонов «депутаты вместе с органами исполнительной власти несут солидарную ответственность за реализацию региональных проектов». Напомню, что именно «Единая Россия» голосовала за выделение более 600 миллионов рублей на поддержку социальной сферы области. Соответственно мы и контролируем как и на что тратятся бюджетные деньги», - сообщила Усова.