Фото: Архив КП

Губернатор Роман Бусаргин через суд требует запретить строительство домов без соцобъектов. Об этом в своем Телеграм-канале написал депутат Госдумы Николай Панков.

По словам Панкова, на сегодняшний день из 115 выданных разрешений на строительство 85 объектов не обеспечены социальной инфраструктурой. Зачастую застройщики обещали соответствовать нормам, а в итоге соцобъекты возводили за бюджетные деньги.

В мае Саратовская областная дума одобрила законопроект, согласно которому запрещается строить многоэтажки без социальных объектов.

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