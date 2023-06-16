Бывший начальник участковых Озинского района подозревается в мошенничестве и превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

По версии следствия, в сентябре 2021 года к 44-летнему начальнику ОУУП и ПДН ОМВД России по Озинскому району обратился местный житель с заявлением об угоне его авто.

Этот факт оказался известен прокуратуре Озинского района.

Кроме того, должностное лицо обманным путем получило от подчиненных 75,8 тысяч рублей, а затем еще 400 тысяч «введя его в заблуждение относительно статуса и возможности непривлечения к уголовной ответственности по уголовному делу по факту укрытия от учёта преступления, связанного с хищением автомобиля». В ходе расследования уголовного дела обвиняемый был уволен из органов полиции по отрицательным мотивам.

Дело направлено в суд.