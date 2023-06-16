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НовостиПроисшествия16 июня 2023 10:20

В Волгограде задержали саратовца с тремя килограммами мефедрона

Мужчина состоит в межрегиональной банде наркоторговцев
Евгений Бадиков
фото: УФСБ по Волгоградской области

фото: УФСБ по Волгоградской области

В Волгограде задержали саратовца с тремя килограммами мефедрона. Об этом сообщает

управление ФСБ по Волгоградской области.

Сотрудниками ведомства в Волгограде был задержан 34-летний уроженец Саратова. Мужчину поймали с поличным, когда тот доставал из тайника и прятал в своем автомобили свертки с мефедроном общей массой около трех килограммов. Оперативники выяснили, что задержанный был членом межрегиональной банды наркоторговцев, которые распространяли наркотики по нескольким областям. Кураторы координировали работу с помощью мессенджера Telegram.

Задержанный свою вину признал и рассказал, что, следуя инструкции куратора, планировал выехать в Набережные Челны. Там подозреваемый и должен был сбывать наркотик через закладки.