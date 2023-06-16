Выездное совещание 16.06.23

Саратовские депутаты возьмут на контроль затянувшийся ремонт объектов соцсферы в области.

Депутаты Саратовской облдумы (фракция «ЕР») вместе с членами правительства области и представителями надзорных органов провели выездное совещание в Красноармейске. Темой встречи стала реализация региональных программ по ремонту учреждений образования и культуры.

По словам лидера фракции «Единая Россия» Алексея Антонова, создание комфортных условий в школах, детских садах и домах культуры является важной частью Народной программы партии, поэтому внимание к каждому объекту повышенное, за ходом работ следят депутаты всех уровней, общественники и партийцы.

Парламентарии осмотрели ход ремонта спортивного зала в красноармейской школе N2 и Дома культуры в селе Ключи. Председатель комитета областной Думы по образованию и культуре, региональный координатор проекта «Новая школа» Александр Блатман отметил, что был в ремонтируемом спортзале месяц назад и с тех пор здесь видны существенные изменения. Готовность объекта уже составляет 80 процентов, нареканий к подрядчику нет. Учитывая, что спортзал пользуется большой популярностью не только во время уроков физкультуры, но и для различных спортивных секций, его ждут все учащиеся.

Выездное совещание 16.06.23

Ремонт ДК в селе Ключи проходит в рамках проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия». На занятия в кружках сюда приходит более 100 детей и взрослых, а на концерты съезжаются жители трех сел. Работы идут с опережением графика и должны завершиться в июле.

Алексей Антонов заявил, что готовность исполнения региональных программ в Красноармейском районе высока, но так, к сожалению, далеко не во всех районах. Данные по ремонту школ и детсадов в регионе привела начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования Саратовской области Елена Темникова: не приступили к работам на 55 объектах в 16 районах области. Примерно столько же - 60 детских садов и школ - готовы полностью. Еще на 18 работы практически завершены. Что касается Домов культуры, наиболее сложная ситуация в селе Быков Отрог Балаковского района. По остальным объектам культуры ремонт по плану должен быть завершён до августа.

На встрече вновь затронули необходимость выступать заказчиками ремонтных работ не директоров учреждений, а специалистов в районных администрациях или управления капстроительства - тех, кто по своим профессиональным обязанностям должен разбираться в приёмке объектов.

Координатор регионального отделения проекта «Женское Движение Единой России», гендиректор «Волга-Медиа» Мария Усова призвала ответственные лица внимательнее смотреть на недоделки, оставшиеся уже после завершения работ - встречаются случаи, когда подрядчик не спешит исправлять некачественно выполненные работы. Роман Грибов также обратил внимание на невыполнение гарантийных обязательств отдельными организациями, которые в прошлом году некачественно провели ремонт.

Выездное совещание 16.06.23

— О качестве проводимых работ всегда говорят Председатель Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Роман Бусаргин, секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Панков, — напомнил парламентарий и призвал не оставлять директоров детсадов и школ наедине с такими проблемами.

По итогам встречи ряд объектов, вызывающих на сегодняшний день опасение, депутаты решили взять на особый контроль. Руководители депутатских групп партии «Единая Россия» в районах области, участвующие в совещании в режиме ВКС, выразили готовность усилить проверку ремонта данных учреждений.