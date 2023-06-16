Фото: Архив КП

В Саратовской области женщин позвали на военную службу. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает Телеграм-канал регионального мининформа со ссылкой на пункт отбора на военную службу по контракту Саратова.

Как сказано в сообщении, на данный момент в области формируются новые именные подразделения и доукомплектование воинских частей. Контракт имеют право заключить как иностранные граждане, так и лица без гражданства, достигшие совершеннолетнего возраста.

Перечень специальностей, которые могут занять женщины, утверждается Министерством обороны РФ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.