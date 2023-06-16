По факту гибели 15-летнего саратовца от курения вейпа возбуждено уголовное дело

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту гибели 15-летнего мальчика от курения вейпа. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Фигурантам предъявят обвинение по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

"КП-Саратов" сообщало, что вчера в Областной детской клинической больнице умер подросток, которого 29 мая в отделение реанимации доставили с отеком легких после курения в компании. Все это время его жизнь поддерживало специальное оборудование.