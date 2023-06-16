В Горпарке Саратова могут спилить еще 61 дерево

В Горпарке уже вырубили 28 деревьев Фото: Елена Маркелова

В городском парке Саратова дополнительно планируют спилить 61 дерево. Это следует из текста повестки заседания муниципальной «зеленой комиссии», которая появилась на портале мэрии.

Запрос на вырубку насаждений сделал арендатор парка, ООО «Квартал». Здесь отметили, что после исследования экспертами была выявлена нежизнеспособность насаждений.

Ранее руководство «Квартала» получило разрешение на спил 28 стволов на территории Горпарка.

Любимое место отдыха горожан остается закрытым по сей день, после того как 9 мая здесь под рухнувшей ветвью погибли два человека.