Мэрия сообщила о возможном сокращении количества детей в Саратове к 2026 году

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К 2026 году в Саратове количество детей сократится более чем на 10 тысяч человек. Такую информацию городская администрация предоставила в социально-экономическом прогнозе до указанного времени.

Из текста следует, что в конце прошлого года в областном центре проживало 156,2 тысячи несовершеннолетних. По прогнозам на конец 2023 года этот показатель уменьшится на 2,2 тысячи.

К 2026 году количество детей и подростков составит 143,7 тысячи человек. Это на 12,4 тысячи меньше показателя-2022.