У Елшанского кладбища Саратова произошел пожар площадью 200 квадратных метров

В Ленинском районе у Елшанского кладбища минувшей ночью случился крупный пожар. Об этом сообщил информационный отдел областного МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожарные получили сигнал о возгорании в половине третьего ночи. Причиной ЧП стал воспламенившийся мусор. Пламя быстро распространилось на площадь в двести квадратных метров. С очагом справилась одна огнеборческая бригада. На территорию кладбища пожар не распространился.

В МЧС напомнили, что в регионе установлен желтый уровень опасности в связи с жарой. В ведомстве попросили население проявлять осторожность.