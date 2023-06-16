Саратовская делегация и «Сбербанк» обсудили потенциал региональной Карты жителя

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

На площадке ПМЭФ-2023 состоялась встреча губернатора Саратовской области Романа Бусаргина и руководства ПАО «Сбербанк». Они обсудили возможности региональной Карты жителя.

Напомним, что соглашение о реализации проекта стороны подписали ранее. Карта жителя Саратовской области, которая создается на базе любой банковской карты МИР, объединяет такие сервисы как транспортная карта, туристическая карта. Также она позволит получить электронный рецепт, станет пропуском в школу, вуз.

На переговорах был проведен анализ хода реализации проекта в Саратовской области. Отмечено, что на сегодняшний день разрабатывается информационная система для нового сервиса.