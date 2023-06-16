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НовостиОбщество16 июня 2023 6:00

Саратовская телебашня окрасится в зеленый цвет в ходе акции «Сад Памяти»

Елена Маркелова
Фото: МинИнформ64 Z

Фото: МинИнформ64 Z

Телебашня в Саратове окрасится окрасится зеленым в поддержку эколого-патриотической акции «Сад Памяти» 18 июня. Об этом сообщила пресс-служба филиала РТРС «Саратовский ОРТПЦ».

На фасаде сооружения к тому жепоявится надпись «Сад Памяти». Художественная подсветка продлится с 21.30 до 22.30.

Целью акции является высадка деревьев в честь воинов, погибших в Великой Отечественной войне и в СВО. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин, в этом году в рамках проекта уже высажено 6,8 миллиона штук сеянцев и саженцев различных пород деревьев и кустарников.