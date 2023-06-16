Вольский «Цементум» инвестирует в расширение производства около миллиарда рублей

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Завод «Цементум» в Вольске расширит производственные мощности. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума делегация Саратовской области договорилась с руководством компании.

Толчком для развития производства послужила полная загруженность предприятия: несмотря на то что на сегодняшний день вся продукция законтрактована и отгружается заказчикам согласно договорам, спрос на цемент остается крайне высоким. К вольскому заводу за материалом обращаются предприятия и организации Саратовской, Самарской, Нижегородской областей, Мордовии для возможности дополнительных поставок. Кроме этого во время недавнего визита на завод губернатор Роман Бусаргин обсудил возможности производства здесь и новой продукции.

Принято решение о строительстве производства для выпуска сухих строительных смесей (объем инвестиций около 500 миллионов рублей, ввод в эксплуатацию в 2025 году) и железобетонных изделий (объем инвестиции около 450 миллионов рублей, ввод в 2027 году). Также в этом году будет модернизировано помольное оборудование, вследствие чего ежегодный выпуск цемента вырастет на 300 тысяч тонн.