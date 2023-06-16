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НовостиПроисшествия16 июня 2023 5:04

Трое жителей Чувашии на Renault Duster пострадали в ДТП под Саратовом

Елена Маркелова
Архив КП

Архив КП

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ночью на территории Петровского района случилось ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщила администрация МО.

Информация о чрезвычайном происшествии поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петровского района в час ночи. Водитель автомобиля «Renault Duster» рассказал о том, что его машина съехала в кювет у села Савкино.

Пострадали трое жителей Чувашии: сам водитель 1981 года рождения и женщины 1943 и 1963 годов рождения. Одну из пострадавших госпитализировали в Петровскую районную больницу.