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НовостиСпорт15 июня 2023 16:47

Саратовец завоевал два "серебра" Всероссийских соревнований по велогонке лиц с ПОДА

Елена Маркелова
Фото: Спорт для особенных детей

Фото: Спорт для особенных детей

Саратовец Сергей Широких возвращается со Всероссийских соревнований с двумя серебряными медалями. Спортсмен является воспитанником клуба "Спорт для особенных детей".

В самом начале лета в Ижевске прошел Чемпионат России в рамках Летних Игр Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт". Также состоялись Всероссийские детско-юношеские соревнования по велоспорту на шоссе лиц с поражением ОДА.

На Всероссийских соревнованиях в индивидуальной гонке на 10 км и групповой гонке на 24 км в классе С1-С3 Сергей занял вторые почетные места.

В Летних Играх Паралимпийцев у велогонщика пятое место в индивидуальной гонке на 25 км в классе С1-С2, в групповом заезде на 60 км - девятое место в классе С1-С3.

Тренируют атлета Артем Баймлер и Игорь Широких.