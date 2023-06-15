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НовостиОбщество15 июня 2023 16:17

Более 1 миллиона туристов посетили Саратовскую область в 2022 году

Елена Маркелова
Хвалынск является туристической Меккой региона

Хвалынск является туристической Меккой региона

Фото: Елена Маркелова

Более миллиона туристов посетили Саратовскую область в прошлом году. Такие данные Росстата привела во время «прямого эфира» директор регионального Туристского информационного центра Наталья Шустикова.

Спикер подчеркнула: такие показатели позволяют с уверенностью говорить о том, что в 2023 году наш регион посетит еще больше гостей с целью отдохнуть. Оптимизм руководителя ТИЦ укрепляет и то, что на саратовской земле появляется все больше новых туробъектов и маршрутов.

Шустикова пригласила за консультациями в Туристский информационный центр. Также она посоветовала россиянам оформить «Карту гостя Саратовской области». Пластик обслуживается бесплатно и сулит скидки со стороны партнеров программы.