Более 1 миллиона туристов посетили Саратовскую область в 2022 году

Хвалынск является туристической Меккой региона Фото: Елена Маркелова

Более миллиона туристов посетили Саратовскую область в прошлом году. Такие данные Росстата привела во время «прямого эфира» директор регионального Туристского информационного центра Наталья Шустикова.

Спикер подчеркнула: такие показатели позволяют с уверенностью говорить о том, что в 2023 году наш регион посетит еще больше гостей с целью отдохнуть. Оптимизм руководителя ТИЦ укрепляет и то, что на саратовской земле появляется все больше новых туробъектов и маршрутов.

Шустикова пригласила за консультациями в Туристский информационный центр. Также она посоветовала россиянам оформить «Карту гостя Саратовской области». Пластик обслуживается бесплатно и сулит скидки со стороны партнеров программы.