Воду в восьми родниках Саратова признали опасной для здоровья

Архив КП
Фото: Павел КЛОКОВ
В Саратове воду в восьми источниках признали небезопасной для здоровья. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
Речь идет о следующих родниках:
- на 9-й Дачной у Андреевских прудов;
- в поселке Мочиновка (родник «Мочиновский»);
- на 6-м Динамовском проезде, 40;
- на улице Шелковичной;
- на 7-м Динамовском проезде в микрорайоне Верхняя Стрелковка;
- на 10-й Дачной (родник «Поющий»);
- в селе Поповка;
- у детского лагеря «Родничок» (родник «Богатырский»).
В городской администрации призывают перед употреблением кипятить воду из вышеперечисленных источников. В противном случае можно получить инфекционное заболевание.