Воду в восьми родниках Саратова признали опасной для здоровья

Архив КП Фото: Павел КЛОКОВ

В Саратове воду в восьми источниках признали небезопасной для здоровья. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Речь идет о следующих родниках:

- на 9-й Дачной у Андреевских прудов;

- в поселке Мочиновка (родник «Мочиновский»);

- на 6-м Динамовском проезде, 40;

- на улице Шелковичной;

- на 7-м Динамовском проезде в микрорайоне Верхняя Стрелковка;

- на 10-й Дачной (родник «Поющий»);

- в селе Поповка;

- у детского лагеря «Родничок» (родник «Богатырский»).

В городской администрации призывают перед употреблением кипятить воду из вышеперечисленных источников. В противном случае можно получить инфекционное заболевание.