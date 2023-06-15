Балаковский глава Грачев выпустил в Волгу 50 тысяч мальков сазана и толстолобика

Фото: Телеграм-канал Сергей Грачев

Сегодня в Саратовской области в Волгу было выпущено 50 тысяч мальков. Об этом сообщил глава Балаковского района Сергей Грачев.

Чиновник рассказал, что сам присоединился к экологической акции «Золотая рыбка». Так он поддержал начинание Балаковского филиала АО «Апатит».

В районе старой пристани Сергей Грачев вместе с представителями компании, детьми, волонтерами выпустили в реку 50 тысяч мальков сазана и толстолобика. Руководитель назвал данное событие значимым вкладом в экологию страны.