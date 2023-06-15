Кадр из эфира «Авторадио»

Жительница Саратовской области выиграла внедорожник на радио. Об этом сообщает официальный сайт «Авторадио».

На «Авторадио» прошел второй финал игры «Много денег. Юбилейный сезон». Победительницей стала Галина Когут из Мокроуса Саратовской области, отгадав песню Лолиты «Пошлю его на небо за звездочкой». Женщина стала обладательницей современного внедорожника.

— Я занимаюсь доставкой продуктов по селам в труднодоступные места и в метель, и в дождь. Медикаменты вожу. Все это бесплатно. Потому что очень много у нас таких людей, которые не могут сходить в магазин. И у меня две Нивы и Газель четырехметровая. Я сама за рулем. Но мне нужна еще одна машина, потому что хочется везде успевать. И думаю, чем черт шутит, а вдруг повезет. Поэтому Авторадио осуществили мою несбыточную мечту. Ту, которую я никогда себе не могла бы позволить, — прокомментировала свой успех Галина.