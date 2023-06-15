фото: ГИБДД

За две недели в Саратове оштрафовали 116 самокатчиков и велосипедистов. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

В Саратовской области сотрудники ГИБДД продолжают контролировать любителей самокатов и велотранспорта. За июнь из-за нарушений ПДД оштрафовали 7 любителей велосипедов и 109 водителей самокатов. Сумма штрафа составила 800 рублей.

Дорожные полицейские работали также в Дубках и Усть-Курдюме.

— Госавтоинспекторы уверены, что такие мероприятия повысят уровень культуры вождения и осознанности водителей средств индивидуальной мобильности и велосипедистов, —говорится в сообщении.