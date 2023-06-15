Алена Лапшова

Саратовские выпускники продолжают получать наивысшие баллы на ЕГЭ. Об этом сегодня, 15 июня сообщает в своем телеграмм-канале мэр города Лада Мокроусова.

Особо отличилась по результатам двух экзаменов Алена Лапшова — на экзаменах по русскому языку и литературе ученица гимназии № 2 набрала 200 баллов.

Высший балл за экзамен по русскому языку также набрали более 20 школьников областного центра: ученики гимназии «Авиатор» - Ирина Крикунова, Мария Пыхонина и Анастасия Старостина; лицей №37 - Валерия Вартанова, Юлия Зюрюкина и Полина Куряча; лицей «Солярис» - Лиана Джулаева и Светлана Якунькина; лицей №2 - Данил Зенин и Александр Назаров; Николай Кабанов и Валентина Чижикова из физико-технического лицея ; Артём Рудяк из гимназии №7; гимназии №2 - Елена Старостина; школа № 72 – Александр Подмарев; гимназия №87 - Ангелина Боровикова; лицей №47 - Алиса Баринова; школа №94 – Никита Колотушкин; школа №83 – Татьяна Айдарова; школа №106 - Аксинья Бондаренко; гимназия №1 - Вероника Тулайкина; школа №5 - Александр Лештаев; лицей гуманитарных наук – Алина Нефедова и Милана Магомедова из медицинского предуниверсария СГМУ им. В.И. Разумовского.

Мэр города от всей души поздравила будущих абитуриентов, их родителей и педагогов.

— Вы-наша надежда. Желаю не терять энтузиазма, с легкостью пройти вступительные испытания и получать удовольствие от учебы, – резюмировала градоначальник.