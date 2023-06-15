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НовостиОбщество15 июня 2023 12:55

Саратовские выпускники продолжают получать наивысшие баллы на ЕГЭ

Гимназистка Алена Лапшова набрала наивысший результат по двум экзаменам
Светлана Курышева
Алена Лапшова

Алена Лапшова

Саратовские выпускники продолжают получать наивысшие баллы на ЕГЭ. Об этом сегодня, 15 июня сообщает в своем телеграмм-канале мэр города Лада Мокроусова.

Особо отличилась по результатам двух экзаменов Алена Лапшова — на экзаменах по русскому языку и литературе ученица гимназии № 2 набрала 200 баллов.

Высший балл за экзамен по русскому языку также набрали более 20 школьников областного центра: ученики гимназии «Авиатор» - Ирина Крикунова, Мария Пыхонина и Анастасия Старостина; лицей №37 - Валерия Вартанова, Юлия Зюрюкина и Полина Куряча; лицей «Солярис» - Лиана Джулаева и Светлана Якунькина; лицей №2 - Данил Зенин и Александр Назаров; Николай Кабанов и Валентина Чижикова из физико-технического лицея ; Артём Рудяк из гимназии №7; гимназии №2 - Елена Старостина; школа № 72 – Александр Подмарев; гимназия №87 - Ангелина Боровикова; лицей №47 - Алиса Баринова; школа №94 – Никита Колотушкин; школа №83 – Татьяна Айдарова; школа №106 - Аксинья Бондаренко; гимназия №1 - Вероника Тулайкина; школа №5 - Александр Лештаев; лицей гуманитарных наук – Алина Нефедова и Милана Магомедова из медицинского предуниверсария СГМУ им. В.И. Разумовского.

Мэр города от всей души поздравила будущих абитуриентов, их родителей и педагогов.

— Вы-наша надежда. Желаю не терять энтузиазма, с легкостью пройти вступительные испытания и получать удовольствие от учебы, – резюмировала градоначальник.