В Саратовской область наркотики пытались передать в колонию в креме для ног

фото: УФСИН

В СИЗО-2 города Вольска Саратовской области в передаче для арестанта был найден наркотик. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает УФСИН по Саратовской области.

Три полиэтиленовых свертка с синтетическим зельем были спрятаны в тюбике от крема для ног. Как сообщили в ведомстве, саму передачу принес ранее судимый за кражу, угон и хранение наркотиков житель Балакова для 34-летнего заключенного, обвиняемого в преступлении, связанном с оборотом наркотических средств.

Экспертиза показала, что изъятое вещество массой 0,23 гр. Является синтетическим наркотиком. Материалы переданы в полицию. Проверочные материалы были переданы в органы полиции.