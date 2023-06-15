Еще 50 школьников Саратовской области сдали ЕГЭ на 100 баллов

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В Саратовской области на сегодняшний день насчитывается 71 школьник, сдавший Единый госэкзамен на 100 баллов по итогам прошедшего учебного года. Такую информацию обнародовала пресс-служба регионального министерства образования.

Ранее ведомство сообщало о 21 стобальнике. Теперь к ребятам присоединился 41 отличник по русскому языку из Саратова, Балаковского, Балашовского, Энгельсского, Ртищевского, Петровского, Новоузенского районов.

По 100 баллов на ЕГЭ по математике сдали девять выпускников областного центра.