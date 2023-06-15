В Саратове разработали законопроект о льготной аренде объектов культурного наследия

В Саратовской области разработали законопроект о льготной аренде объектов культурного наследия. Автором инициативы выступил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

В тексте документа оговаривается, что первоначальный размер платы составит один рубль в год. Максимальным сроком заключения договора обозначены 49 лет. За эту сумму инвестор может арендовать неиспользуемые объекты культурного наследия, которые пребывают в неудовлетворительном состоянии. Арендатор будет должен за семь лет привести здание в порядок, два из которых предполагается отвести не больше 2 лет.

На ближайшем заседании депутаты регионального парламента рассмотрят данный законопроект.