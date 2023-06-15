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НовостиОбщество15 июня 2023 11:32

Минтранс: демонтаж трамвайных путей №9 идет по графику

Елена Маркелова
Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области

В Саратове продолжается работа по реконструкции трамвайной сети. Всего будет заменено 67 километров путей.

По сообщению регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства, на 15 июня работы по демонтажу ведутся по улице Политехническая (на участке от улицы Огородная до улицы Клочкова) и по улице Огородная (на участке от улицы Политехническая до улицы 2-я Нагорная). 20 специалистов при помощи двух тракторов и двух погрузчиков разбирают трамвайные пути. За минувшие сутки демонтировано еще 800 метров рельс, осталось - 160 метров.

В ведомстве отметили, что работы идут согласно графику.