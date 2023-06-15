В Саратовском театре драмы продолжается акция «Летние цены»

Фото: Саратовский академический театр драмы

В Саратовском академическом театре драмы продолжается акция «Летние цены». Она началась 1 июня, завершится - 30-го.

Пресс-служба Академдрамы напоминает, что «Летние цены» предполагают возможность приобретения билетов по льготной цене.

Акция распространяется на следующие названия репертуара театра имени Слонова: «Ба», «доХХХод», «Женитьба», «Карусель по господину Фрейду», «Летучий корабль», «Па-де-де», «Приключения Алладина», «Что делать?», «Школа жен», «Деньги как дождь».