Олег Костин рассказал о причинах смерти 15-летнего вейпера

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У 15-летнего подростка, который находился в реанимации после курения вейпа, перестал функционировать головной мозг. Мальчик скончался сегодня. Об этом в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Напомним, подростка госпитализировали с улицы Одесская вечером, 29 мая. Пациент находился в крайне тяжелом состоянии. Ему планировали сделать пересадку сердца, но из-за полиорганной недостаточности операцию отменили.

Полиорганная недостаточность—совокупность недостаточности нескольких функциональных систем. Главной особенностью является неудержимость развития повреждения органа или системы до такой степени, что он не способен поддерживать жизнеобеспечение организма. На долю синдрома приходится до 80 процентов общей летальности палат реанимации и интенсивной терапии хирургических стационаров.

- Практически погибла кора головного мозга, пересаживать сердце смысла не было. Глобальный удар яда по организму выдержать не удалось. Несмотря на действие врачей и работу Москвы, восстановить работу организма было невозможно — отметил министр здравоохранения.

Олег Костин добавил, что пока неизвестно содержимое вейпа, который курил подросток, и какое вещество вызвало отравление такой степени. Это предстоит установить следствию.