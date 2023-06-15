Назначен заместитель руководителя следственного управления по Саратовской области

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На должность заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области назначен Михайлин Иван Александрович. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает СУ СК по Саратовской области.

Иван Александрович родился в 1980 году. В 2002 году окончил Саратовскую государственную академию права и поступил на службу в органы прокуратуры Саратовской области. В период своей трудовой деятельности он замещал должности помощника прокурора, следователя и старшего следователя прокуратуры Ершовского района, Ленинского района города Саратова, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Саратовской области, старшего следователя и следователя по особо важным делам отдела по расследованию умышленных убийств и бандитизма следственного управления прокуратуры Саратовской области.

С 2007 по 2011 гг. состоял в должностях следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел и референта отдела процессуального контроля следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Саратовской области. С 2011 по 2015 гг. состоял в должностях инспектора и старшего инспектора отдела процессуального контроля следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области. С 2015 по 2021 гг состоял в должности руководителя следственного отдела по Октябрьскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области. С 2021 года состоял в должностях руководителя контрольно-следственного отдела и первого контрольно-следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области.

Награжден медалью «За безупречную службу» степени, медалью «За усердие в службе» и другими ведомственными наградами Следственного комитета Российской Федерации.