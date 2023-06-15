фото: телеграм-канал Роман Бусаргина

Роман Бусаргин: в Городских просторах к 1 сентября 2024 года появится школа. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

Губернатор посетил микрорайон Городские просторы, где уже работают 2 детских сада, детская и взрослая поликлиники. В январе приняли решение о строительстве здесь школы в рамках президентского нацпроекта «Образование», а уже к 1 сентября 2024 года здесь появится современный учебный центр с бассейном, двумя спортзалами, культурно-досуговыми зонами.

фото: телеграм-канал Роман Бусаргина

По словам Бусаргина, работы на начальной стадии – подготавливается свайное поле. Подрядчик взял на себя обязательство в этом году построить само здание школы, установить окна, подключить отопление, чтобы зимой заниматься отделкой.

— Важно уже сейчас привлекать к процессу общественность, родителей будущих учеников, чтобы вместе подобрать цвета для фасада, коридоров, кабинетов, обсудить благоустройство территории. Предстоит большая совместная работа, — прокомментировал глава региона.