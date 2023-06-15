В Саратовской области появилась новая сеть магазинов

фото: Министерство экономического развития области

В Саратовской области начали открываться дискаунтеры «Чижик» компании X5 Group. Об этом сегодня, 15 июня сообщает Министерство экономического развития области. Сегодня уже открылись четыре магазина в Саратове и один в Балаково.

Ассортимент магазинов включает порядка 750 наименований продукции, порядка 400 из них - собственные торговые марки. Как сообщает министерство бизнес-модель сети построена на продаже востребованного ассортимента, а также постоянном сокращении затрат. Снабжение будет осуществляться как федеральными, так и местными поставщиками с распределительного центра «Чижика» в Волгограде. В дальнейшем сеть запустит отдельный РЦ в Саратовской области для обеспечения магазинов региона.

В области уже создано 115 рабочих мест, до конца года сеть создаст более 370 новых рабочих мест. До конца июня в регионе откроется 22 магазина, а всего в 2023 году в области заработает до 55 «Чижиков».

Согласно 2GIS, супермаркеты открылись по адресам: Лисина, 17; Расковой, 5; Шелковичная, 29/35; Московская, 49