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Юные футболисты из Энгельса выиграли «Кожаный мяч» среди трех возрастов. Об этом сообщает Министерство молодежной политики и спорта области.

На городском стадионе Энгельса прошел Региональный этап Всероссийских соревнований турнира юных футболистов «Кожаный мяч» среди юношей в трех возрастных группах — 2008-9 г.р, 2010-11 и 2012-13 г.р

В каждой из возрастных групп сильнейшими стали ребята из Энгельса, и теперь они

получили право представлять нашу область в финале Всероссийских соревнований.