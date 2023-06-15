В Саратовской области 21 пляж получили официальное разрешение на работу

фото: архив КП Фото: Олег УМАРОВ

В своем телеграм-канале сегодня, 15 июня, начальник регионального управления безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин рассказал, какие пляжи Саратовской области получили официальное разрешение на работу.

Отдыхать горожане могут на следующих пляжах: «Пляж покорителей Волги» на новой набережной и пляж «Городские пески» в Саратове; Городской пляж «Парус» в Энгельсе;

Муниципальные пляжи Аткарска, Базарного Карабулака и Балаково; Городской пляж 7 мкрн, городской пляж 1 мкрн (левый берег и правый берег) Балаковский район;

пляж МАУ ДОЦ «Ласточка» на хуторе Калиниха; пляж МАУ ДОЦ «Салют» села Плеханы;

Городские пляжи Балашова, Маркса и Пугачевского района; пляж ДОУ «Радуга» в поселке Заречный; пляж ГАУ СО СОЦ «Пугачевский» на оз. Калач в Хвалынском районе; Пляж парк-отеля «Хвалынский» в Энгельсском районе; пляж б/о «Бодрость»; пляж б/о «Олимпиец»; пляж б/о «Волжино»; пляж б/о «Чайка»; пляж лагеря "Юрист" в селе Подстепное.