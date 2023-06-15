В Саратове руководитель АО получил взятку за выполнение работ по выносу подземного газопровода

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Следственным отделом по городу Саратову в отношении руководителя одного из подразделений акционерного общества возбуждено уголовное дело о получении должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере. Об этом сегодня, 15 июня сообщает СУ СК по Саратовской области.

По данным следствия, в ноябре 2022 года подозреваемый получил 320 тысяч рублей через посредника от предпринимателя за выполнение работ по выносу подземного газопровода, находящегося на балансе акционерного общества, в связи с необходимостью газификации нежилого помещения.

Сейчас следователями СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств.