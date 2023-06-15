фото: пресс-служба администрации Энгельсского района

В Энгельсе двор на Краснодарской прошел общественный контроль. Об этом сообщает пресс-служба Энгельсской администрации.

Сегодня представители комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи районной администрации, Общественного совета Энгельсского района проверили качество ремонта внутридворовой территории по улице Краснодарской, 14.

«В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в этом дворе заменили асфальтобетонное покрытие и бордюры, установил скамейки и урны, обустроили освещение над входными группами», - рассказала о проведенных работах Светлана Кузьмина, начальник управления жилищного фонда.

После дождя рядом с домом всегда образовывалась огромная лужа, жителям было проблематично выйти из подъезда. Подрядчик обустроил тротуар под уклоном, теперь вода через приемное отверстие стекает в сливной колодец, который построен на средства жильцов МКД.

Ранее этот двор осмотрел глава района Дмитрий Плеханов и оценил комплексный подход, а также конструктивное решение по отведению ливневых вод.

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