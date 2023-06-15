Умер отравившийся вейпом в Саратове 15-летний мальчик

Фото: СК РФ по Саратовской области

Подросток, отравившийся при курении вейпа, умер сегодня, 15 июня, в клинике Саратова.

Как уточнили в региональном СК РФ, 15-летнего мальчика доставили в клинику 29 мая 2023 года с улицы Одесской Саратова. Ему поставили диагноз "отравление неясной этиологии", отек легких. Министр здравоохранения Олег Костин информировал, что пациенту ищут донора для пересадки сердца. Несмотря на оказание медицинской помощи, подросток скончался.

Следственный отделом по Октябрьскому району Саратова начал проверку по данному факту.