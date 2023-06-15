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НовостиОбщество15 июня 2023 5:15

Из саратовского аэропорта «Гагарин» откроются регулярные рейсы в Баку с 4 июля

Елена Маркелова
Фото: Аэропорт «Гагарин»

Фото: Аэропорт «Гагарин»

Авиакомпания «ИрАэро» готова начать регулярные рейсы из аэропорта «Гагарин». Сообщение обнародовано на официальном сайте саратовской воздушной гавани.

Прямые перелеты будут осуществляться раз в неделю, по вторникам. Перевозить пассажиров предстоит самолетам Sukhoi Superjet 100.

Из нашего города рейс будет начинаться в 20.20. В 22.50 воздушное судно прибудет в международный аэропорт Гейдар Алиев. Временем вылета из столицы Азербайджана указано 16.55. Возвращение в Саратов - в 19.05 (время местное).