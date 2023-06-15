Израненный на улице в «Городских песках» 32-летний саратовец умер в больнице

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

На улице микрорайона "Городские пески" был обнаружен 32-летний мужчина с множественными ранениями. По факту его в смерти от полученных травм следственный отдел по Ленинскому району Саратова начал проверку.

Как сообщили в главке, накануне со двора дома на улице имени Виктора Аржаного в клинику привезли 32-летнего мужчину. Спасти его не удалось. Он умер, не приходя в сознание.

Назначено судебно-медицинское исследование. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.