«Современник» приедет в Саратов с Большими гастролями

Фото: Театр "Современник"

С 20 по 25 июня в Саратове Московский театр "Современник" покажет несколько спектаклей. Приезд в город легендарной труппы стал возможен по федеральной программе Большие гастроли. Известные постановки "Современника" зрители нашего города увидят на сцене Саратовского академического театра драмы.

20 июня публике будет представлена постановка Галины Волчек по пьесе Бернарда Шоу "Пигмалион". В главных ролях - Сергей Маковецкий и Алена Бабенко.

21 июня в спектакле "203-205" прима "Современника" Марина Неелова и актер Леонид Ярмольник разыграют драму по "Калифорнийской сюите" Нила Саймона.

22 июня публику театрального Саратова ждет работа Константина Хабенского "Интуиция".

25 мая, "Современник" сыграет на сцене Академдрамы "Женитьбу Бальзаминова" Александра Островского.