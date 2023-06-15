Саратовский электромонтер выдвинул свою кандидатуру в мэры Москвы

Архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

60-летний Александр Горлов из Саратова представил свою кандидатуру на пост мэра столицы. Такую информацию распространила Московская городская избирательная комиссия.

Известно, что Горлов окончил саратовский техникум электронных приборов имени Яблочкова. На сегодняшний день он работает электромонтером в Московском государственном технологическом университете "СТАНКИН".

Другими кандидатами на пост мэра Москвы, согласно поданным документам, стали руководитель фирмы "Инновация" Иосиф Джагаев и действующий мэр Сергей Собянин. Чтобы зарегистрироваться кандидатом на выборы, всем троим нужно собрать от 110 подписей от парламентариев муниципалитета.

Выборы московского градоначальника будут проведены с 8 по 10 сентября этого года.