Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июня 2023 3:35

Саратовский электромонтер выдвинул свою кандидатуру в мэры Москвы

Елена Маркелова
Архив КП

Архив КП

Фото: Иван МАКЕЕВ

60-летний Александр Горлов из Саратова представил свою кандидатуру на пост мэра столицы. Такую информацию распространила Московская городская избирательная комиссия.

Известно, что Горлов окончил саратовский техникум электронных приборов имени Яблочкова. На сегодняшний день он работает электромонтером в Московском государственном технологическом университете "СТАНКИН".

Другими кандидатами на пост мэра Москвы, согласно поданным документам, стали руководитель фирмы "Инновация" Иосиф Джагаев и действующий мэр Сергей Собянин. Чтобы зарегистрироваться кандидатом на выборы, всем троим нужно собрать от 110 подписей от парламентариев муниципалитета.

Выборы московского градоначальника будут проведены с 8 по 10 сентября этого года.