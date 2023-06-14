Владимир Путин присвоил саратовским врачам высокие звания

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Президент РФ Владимир Путин высоко оценил заслуги медиков из Саратова. Их фамилии отмечены в соответствующем указе.

Звание «Заслуженный врач Российский Федерации» присвоено главврачу Балаковского кожно-венерологического диспансера Шавкету Аликберову, завотделением Саратовской городской детской больницы № 7 Галине Дудукиной, врачу СГКБ № 6 имени В. Н. Кошелева Наталье Рогачевой.

Они получили звание за вклад в развитие здравоохранения и многолетний добросовестный труд.