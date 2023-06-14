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НовостиОбщество14 июня 2023 15:43

Саратовцев предупредили о грозе

Елена Маркелова
Архив КП

Архив КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По информации Саратовского Гидрометцентра, завтра, 15 июня, в Саратове ожидается облачная погода с прояснениями.

День начнется с дождя. Он будет носить кратковременный характер, но днем повторится, причем его сопроводит гроза.

Температура днем составит +22...+24°. Ожидается усиление северовосточного ветра, порывы достигнут 15-18 м/с.

В городской администрации предупредили, что возможно затруднение в работе транспорта, повысится риск возникновения ДТП. Жителей Саратова призывают проявлять осторожность.