Саратовская область получит более 760 млн рублей на развитие мелиорации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В 2023 году в Саратовской области планируется реализовать 16 проектов по этой программе. Это позволит ввести 6,3 тыс. га орошаемых земель в 14-ти районах области. Из них:

— по нацпроекту Президента РФ Владимира Путина «Экспорт продукции АПК» - 14 проектов на 6,2 тыс. га (федеральные средства - 754,9 млн. рублей).

— по гидромелиоративным мероприятиям – 1 проект на 46,0 га (федеральные средства - 6,7 млн. рублей).

— по культуртехническим мероприятиям – 1 проект на 86,8 га (федеральные средства – 2,3 млн. рублей).