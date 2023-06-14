Фото: Телеграм-канал "Октябрьский район"

В центре Саратова упавшее дерево повредило две иномарки. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает администрация Октябрьского района.

Инцидент произошел на улице Ульяновской у дома №37/41. Дерево повредило автомобили Mitsubishi и Kia.

Напомним, накануне синоптики предупреждали саратовцев об усилении ветра, порывы которого достигали 15-18 метров в секунду.

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